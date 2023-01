Jean-Michel TRUCO

CHEF DE PROJET / EXPERT JAVA

16 années d’expérience dans un environnement international multiculturel



COMPETENCES :

- Analyser les besoins fonctionnels du client et rédiger un cahier des charges synthétique

- Élaborer un process de développement dans un environnement multi-projet

- Mettre en place un planning de production intégré en fonction des ressources

- Encadrer une équipe internationale et multiculturelle, onshore et offshore

- Gérer la maintenance évolutive d'un bouquet d'applications

- Conduire une veille technologique proactive

- Élaborer et mener une présentation commerciale avant vente, assurer le contact client



Mes compétences :

Gestion de projet

JavaScript

Java

Méthode agile

PostgreSQL

Cassandra

MySQL

Spring Framework

PHP

Node.js

Git