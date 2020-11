Jean MOREL

Riche d'une expérience de 30 ans en grande distribution, qui m'a permis de développer l'exigence, la rigueur, la culture du résultat.

Membre de l'équipe de direction

Contact privilégié du Directeur de Magasin pour les données de gestion, les revues de performances mensuelles.

Manager d'une équipe de 13 personnes.



Mes compétences :

Autonome et responsable

Sens de la confidentialité

Adaptabilité et esprit d'initiative

Têtu et un peu trop exigeant

Sens de l'organisation et des responsabilités

Rigueur dans le travail

La culture du résultat

Microsoft Excel

Essbase

Microsoft PowerPoint

Hyperion

IBM AS400 Hardware

Microsoft Word

PeopleSoft

Budgets & Budgeting

Bookkeeping

Enterprise Resource Planning

Internal Audit

TOP

Tableau