Jean MORIN

Je suis entré à Groupama en Mai 1999 à la fin de mon DEUG de langues, Espagnol et Portugais. Jai intégré le Service Santé en tant que Gestionnaire Complémentaire frais de soins, on ma confié une étude sur les postes optique et dentaire puis, Gestionnaire en Assurance Dépendance. En décembre 1999 lors de la grande Tempête, jai intégré le Service Sinistres Auto-Matériel comme Technicien puis très vite Rédacteur Sinistres Auto-Matériels et participé à la Mise en Place de la Télégestion.

En parallèle, jai suivi deux Formations diplômantes, le Brevet Professionnel dAssurance et ensuite le Brevet Technicien supérieur en enseignement à distance par lintermédiaire de lEcole Nationale dAssurance.

En janvier 2004, jai intégré en tant que Technicien, le Service Grands Comptes qui venait de se créer, pour la gestion des Risques Industriels, des contrats Dommages Aux Biens et RC et la coassurance pour les PME-PMI, Coopératives Agricoles et Agro-Alimentaires et dans lequel jai été Référent Responsabilité Civile. En 2008, jai fait un passage dune année au Service Collectivités en tant quAnalyste avec pour mission la gestion des Appels dOffres et de négocier avec les Courtiers. En Janvier 2009, je suis retourné dans le Service Grands Comptes aux Risques Hors Normes avec deux missions, Souscripteur Référent Risques Industriels, PME-PMI Coop-IAA et Référent OPA (Offres pour les Professionnels Agricoles, MSA, Chambres Agriculteurs et tous les organismes qui gravitent autour).

En septembre 2017, Jai intégré le Service Construction comme Souscripteur -Analyste en charge de létude et analyse des risques liés à lassurance Décennale et Référent Dommages Ouvrages et Tous risques Chantiers principalement pour les Collectivités et Entreprises, Direct et Courtage.

Au cours de toutes ces années, jai pu développer une très forte capacité dadaptation, un fort sens du travail en équipe, de la polyvalence, un fort engagement et une grande capacité à relever les délits.