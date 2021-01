Jean MULOHA (NYEMBO)

Pasteur jean nyembo est un prédicateur et enseignement de la parole de Dieu dans le seul but tel que mentionné dans Ephesien 4:12, : l'édification et le perfectionnement des saints .

Il est représentent légal adjoint du MINISTÈRE INTERNATIONAL DE JÉSUS CHRIST POUR LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE (MIJCRE)

Par la grâce de Dieu plusieurs ont vue leurs fois croitre étant édifié par ses Enseignements .

Ayant reçu de son père spirituel le révérend apôtre nyembo muloha la bénédiction Ministériel l'homme de Dieu connaîs Un parcour glorieux avec Dieu dans l'œuvre du Ministère .