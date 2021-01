Ingénieur Arts et Métiers ParisTech et professeur (certifié bi-admissible en Sciences Industrielles de l’Ingénieur et Ingénierie Mécanique), je prépare le concours d'agrégation et développe des applications pédagogique autour de produits industriels.



Je recherche un partenariat autour de produit ou de système industriel pour les utiliser dans le cadre de mes enseignements. Cet échange me permet d'offrir mon regard de spécialiste d'ingénierie pour l'étude d'un système ou de projet potentiel, et ne nécessitera que quelques échanges d'informations.



Pour mes élèves préparant le BTS systèmes photoniques, je reste à l'écoute pour des propositions de stages technicien en entreprise et de projets à dominante optique.



Mes compétences :

Abaqus

Aéronautique

CAO

Catia

Conception

Conception mécanique

Défense

Innovation

Management

Management de projet

Mécanique

Pro Engineer

Recherche

Recherche et Développement

Scilab

SolidWorks

Transport

TRIZ

Ingénierie

R&D

Gestion de projet