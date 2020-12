Jean-Pascal BODIN

Consultant et directeur de projets IT en environnement international depuis 15 ans, j'ai développé de très fortes compétences dans les domaines des services d'infrastructures IT et dans la conduite de projets de transformation IT.



J'aime piloter des projets et des équipes à l'international afin de leur faire partager une vision commune, de donner du sens à leurs activités tout en les amenant à l'objectif identifié.



Mes spécialités :

- la management de projets et de programmes (certifié PRINCE2® Practitioner)

- l'amélioration de processus (Black Belt Lean 6 Sigma)

- le pilotage de projets d'IT Service Management (certifié ITIL V3)

- le pilotage de projets de Sourcing IT (certifié eSCM-CL)

- les secteurs Banque, Assurance, Industrie et Opérateurs Télécoms.



Mes compétences :

Management d'équipe

ITIL

Lean 6 Sigma

International

Direction de projet

Informatique