Jean-Pascal GOUY

Responsable de secteur confirmé dans le domaine de l'édition pour de grands groupes comme pour des PME, je possède une véritable expertise de la commercialisation de produits culturels (audio, vidéo et livres) auprès de la grande distribution, des grandes surfaces spécialisées et des revendeurs indépendants.

J'ai par ailleurs complété mes compétences commerciales par des connaissances médicales et pharmaceutiques à travers une formation de délégué pharmaceutique (certification professionnelle obtenue fin septembre 2015) qui m'ont permis de côtoyer un certain temps, les acteurs du monde médical.



Mes compétences :

GMS

GSS

Produits culturels

B TO R

Prospection

Développement commercial

B to B

Commerces indépendants

Entertainment

Réseau sélectif

Retail

Gestion de la relation client

Reporting

Négociation commerciale

Fidélisation client

Industrie pharmaceutique

Edition