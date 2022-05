Vincent DESMIDT

Diplômé en Animation/Conception 3D et Infographie 2D. Compétent dans plusieurs domaines (Animation/Modélisation/Skinning/Rigging/Textures) je maîtrise 3DSMax, Mudbox et j'ai des connaissances sur RealFlow et AfterEffect. A cela s'ajoute toute la suite Adobe que j'utilise dans un cadre professionnel depuis plusieurs années. Studieux, volontaire et sociable j'aime m'impliquer le plus possible dans ce que je fais.



Mes compétences :

Photoshop CS5

3DSM

Autodesk

Illustrator CS5

Indesign CS5

Design

Infographie

2D

Art

3D

Marketing

Dessin

Création