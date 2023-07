Jai créé la société Drone Aveyron Services en août 2017.



Titulaire dune licence de pilote professionnel avion et 9 années passées dans laviation civile, je suis également exploitant et opérateur agréé de drones civils professionnels (DGAC ED4496).



Je procède également une expérience de 13 années dans le domaine du BTP et des énergies renouvelables (qualification Q8711).



Jaccompagne les professionnels pour des missions techniques de travail aérien sur mesure et de communication.



Des entreprises et des collectivités font de plus en plus appel à mes services en Aveyron et plus largement en région Occitanie et ses régions limitrophes.



Mon domaine dexpertise est :

- la thermographique aérienne par drone de panneaux photovoltaïques, au sol, en toiture ou en ombrière.

- la thermographie aérienne par drone dans le cadre de l'amélioration énergétique de l'habitat.

- l'inspection technique par drone.

- lacquisition de données photogrammétriques (orthophotos) pour lélaboration de calepinages dimplantation dunités photovoltaïques et de programmes de cartographie.



Je suis également télé-pilote au sein de la cellule drone du Service Départemental dincendie et de Secours de lAveyron (SDIS12).



Je veille à ce que chaque mission soit effectuée en toute sécurité et dans le respect des règles de lair.



Jean-Pascal VIGUIER



https://drone-aveyron-services.fr