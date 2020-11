Jean-Paul CLEMENT

Suite a une erreur de longue date j'ai deux profils sur Viadeo. Il n'existe en effet pas de possibilité de fusion de ces profils. Merci de m'en excuser. Vous pourrez me retrouver sur mon profil principal jeanpaulclement@hotmail.com



Directeur de YandYnot Innovation et Expertise

Ingénieur Arts et Métiers forte expérience

Recherche puis Développement de produits innovants (+de 30 brevets)

Expert judiciaire près la Cour d'Appel de Paris

Domaines d'Expertise: stores, volets et leurs motorisations, menuiseries

Membre actif des commissions de normalisation européennes TC3WG3 TG1,TG3, TG4, TG5

Président du Comité de Normalisation P25A, miroir français des précédents

Formateur à la RT2012

Formateur à l'innovation



SPECIALITES

Recherche de solutions innovantes en équipe

Gestion de Projets

Management d'équipes de R&D

Analyse de la valeur

Propriété Industrielle

Rédaction de Normes

Qualification / Certification Produits

Expertise chantier dans le domaine façade/stores/volets



Compétence et expérience en Achats industriels, contrats de partenariat, législation professionnelle, marketing.



Langues très courantes: Français, Anglais, courante: Espagnol



Mes compétences :

Management

Formation

Direction générale

Achats