Jean Paul DUBOURG

Obtention d'un master 5 en restauration de sculptures ( école de TOURS) en 1993.



. Agrée par le ministère de la culture, j'ai réalisé de nombreuses restaurations importantes.



- Les 10 génies, cours Napoléon, aile Colbert Musée DU LOUVRE



- Château de Versailles, place d'Armes. Les quatre allégories, statues en pierre calcaire, hauteur 4 mètres XVII ème siècle ( nettoyage, conservation, restitutions pierres et ragréage des parties manquantes et retouches.



- Restauration de la sainte Cécile terre cuite polychrome du XVII ème siècle fait par Charles Hoyeau, Cathédrale du Mans. Travail de dégagement de surpeints, dorure fixage etc..



- travail au laser; réalisation de moulage en élastomère; formation de restaurateurs, sculpture sur pierre, modelage (copie).



- Plus beaucoup d'autres restaurations de sculptures.



Mouleur.Modeleur cours pour eleves



Antiquaire Galerie TIVOLI 28 avenue de Tivoli Le Bouscat 33100 Bordeaux. Objets de curiosités anciens, bijoux, vintage, sculptures etc....



Sculpteur

mouleur modeleur sculpteur antiquaire

Restaurateur d'oeuvres sculptées Agréé Ministère d