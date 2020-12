Jean-Paul FORTIN

J'ai enseigné 4 ans au Québec et j'ai travaillé au Malawi, Zambie et Kenya. Au Malawi j'ai enseigné 32 ans et 5 ans au Kenya en anglais dans ces pays-là. Je suis revenu au Québec en 1999 pour refaire ma santé. Pour le moment je travaille aux Archives des Maristes à Château-Richer, P.Q. 2001-2009.. J'ai aidé à conduire nos confrères maristes dans les hôpitaux environnants et les accompagner dans les magasins à acheter des objets qu'ils avaient besoin. (2009-2013.

Présentement j'imprime des documents informatifs et religieux pour les confrères qui n'utilisent pas les ordinateurs.



Mes compétences :

Anglais

Brevet

Brevets

Enseignement