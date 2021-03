Jean-Philippe BALBERDE

- ADN composé de solides compétences transversales, sources d'Innovation :

. Marketing (Produit, services et usages)

. Business Development & Intelligence Economique

. Technologiques



Ma carrière débutée dans les télécommunications, et poursuivie dans le support à l'innovation dans l'Agro-Alimentaire, témoigne de mon adaptabilité.



Compétences complémentaires :

- Fortes compétences en B2B acquise dans un domaine complexe et en évolution très rapide,

- Capacité à communiquer et à convaincre mes interlocuteurs des différentes organisations (Opérations, R&D, Sales, Executives),

- Fort « Leadership » validé dans la conduite d’équipes et d’activité (ressources en propre ou en pool partagé).

- Large périmètre de compétences : de l’avant-vente (offres) à la gestion d’Affaires (Ingénieur d’Affaires, Chef de Projet).



Toutes ces expériences me donnent une vision d’ensemble du Business et garantissent la plus grande cohérence dans chacune de mes décisions.



Mes compétences :

3G

Gestion de projet

Télécommunications

Marketing

Chef de Produit