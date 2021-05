Jean-Philippe BALDASSARI

Professeur d'éducation musicale classe exceptionnelle et hors classe , Formateur, Compositeur, Auteur, Intervenant spécialisé des musiques nouvelles et actuelles, Directeur d'association culturelle (Arts du sonore), Vice Président d'association culturelle et citoyenne en Île de France, ancien chargé de mission académique à l'action culturelle en zone sensible violence et d'éducation prioritaire, ancien officier civil de la Réserve nationale Citoyenne, Référent citoyenneté EN, Référent culture EN , Chef d'ensemble vocal, orchestral, responsable évènementiel , directeur d'ensemble musical en milieu scolaire et professionnel.





A voir : baldassari-jean-philippe.fr

petrecutrate.blogspot.com

eimaberlioz.wixsite.com



2012 Création Direction d'un triptyque musical ""AMERICAS"" dans le cadre du Festival America de Vincennes



2012 : pour l'artiste auteure comédienne récitante plasticienne Monique B création en scène de la direction musicale pour le spectacle " le JOUR À LÈVRES" (CD/DVD public)



2013: Lancement de la Fondation Berlioz autour d'un évènement "le CINQUANTENAIRE de BERLIOZ à Vincennes ( projet multi media création orchestrale visuelle)



2014 : ODE À FUKUSHIMA création en mémoire et en soutien dans le cadre de la Fondation UNESCO aux sinistrés du Tsunami du Japon en lien et avec le soutien et les félicitations de L"ambassadeur du Japon auprès de l'UNESCO



2014: Commandant de la Réserve nationale auprès du Gouverneur militaire des invalides: Création en commande AMOPA Réserve nationale cadre ville labellisées Grande Guerre d'une création originale " MEMOIRES DE LA GRANDE GUERRE "



2015 : le CYGNE/SIGNE en référence au sculpteur Henri G Adam création symbolique multi média en hommage à la Paix et pour les sinistrés et victimes



2015 : concert de la Fête de la Musique au Ministère de l'EN avec l'ensemble EIMA en présence des ministres et des recteurs



2016 : Création musicale pour et avec AFRIQUE en Marche images et droits des cultures différentes ( en scène)



2016: HOMMAGES concert et evenement multimédia en hommage à la Paix et pour les sinistrés et victimes



2016 : restitution à la FABRIQUE d'Arcueill de la création les Générations Numériques ( création avec PUCE MUSE et les méta mallettes de transformation numérique des images et du son en création live.



2016 : mise en place contribution à l'action de la réserve pour l'instruction du diplôme civil de citoyenneté pour les lycéens de 15/16 ans ( val de marne)



2017: création évènementielle dans le coeur du Donjon médiéval et de la Sainte chapelle du château de Vincennes avec 150 plasticiens et musiciens lycéens pour une transformation des lieux mémorable avec les CMN et la ville de Vincennes " les Fantômes Sonores et Visuels" ( film d'auteur et de pédagogie à cette occasion).



2017 ( décembre) : Création de l'ORATORIO "des Pierres Pétrifiées " originale et chanté avec l'ensemble Possibles sous la direction d Antonin Rey de Montreuil et l'ensemble vocal baroque STONATRILLA ( en scène et en captation) FR5 ( Ile de France).

Jennifer Grousselas Anne Pedro TAOS Sheldon Cantenys danseuses et comédiennes.



2018 : Création à Vincennes des 20 ans de création musicale sonore et artistique multimédia avec l'EIMA ensemble musical et inter arts à Berlioz ... ( mai 2018)



2018 : série de concerts au HCEAC galerie Colbert ministere de la culture



2019: concert de lEIMA Berlioz Grand Palais en présence des ministres de l'éducation nationale et de la culture ( journée nationale du livre de la jeunesse)



2020 : creation des instants confinés site dédié et nombreuses créations



2021/22: lancement du projet compositionnel pour 120 jeunes voix soliste dont jean philippe Baldassari sur une composition originale de Andy EMLER avec Stéphane Dietrich l EIMA BERLIOZ Emmanuelle ZAGORIA ...



2020/2022/ Les "Planètes " fresques composé avec un atelier de 18 jeunes musiciens avec Marie Pierre Faurite violoncelliste compositrice Rebonds association Alex Grillo vibraphoniste compositeur et jean philippe Baldassari chef d ensemble.



-Commandant ( H) ad honores de la réserve nationale citoyenne,

-Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

-Officier des Palmes Académiques,

-Chevalier de l ordre royal académique de la Croix Belge

-Médaille d'Or, de Vermeil et d'argent des Arts Sciences et Lettres reconnue par l'Académie Française,

-Prix de poésie en langues française et corse.



Ecriture

Communication événementielle

Arts et culture

Conception multimédia

Evénementiel

Musique