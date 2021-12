Jean Philippe BURTIN

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES



MANAGEMENT

• Manager et encadrer des équipes en atelier de mécanique, Bus et Autocars, Poids Lourds ,15 personnes (administratifs – Encadrant – Mécaniciens)

• Manager des équipes en atelier de production, de 30 personnes à 50 personnes en gestion directe.

• Accroître la polyvalence du secteur grâce à la création de mode opératoire, afin d’optimiser le rendement de chacun

• Animer les standards visuels de communication de l’entreprise

• Management des fournisseurs liés aux achats



GESTION FINANCIÈRE ET QUALITÉ

• Établir et gérer un budget de fonctionnement des différents ateliers dans une dynamique de gestion de centre de profit.

• Suivi des en-cours d’heures produites

• Suivi des créances clients.

• Gestion de non qualité du service par le biais de suivis et d’actions

• Mise en place d’une démarche 5S, dans des ateliers de mécanique

• Suivie des contrôles périodiques et réglementaires liés aux bâtiments



ORGANISATION

• Optimiser les ressources et compétences en les mutualisant dans une organisation multi-sites

• Organiser les ateliers de mécanique pour que les fondamentaux de traçabilité, soient respectés

• Optimiser le flux de passages des véhicules dans les ateliers

• Mise en place d’une GMAO pour la gestion du parc.

• Animer en milieu industriel des groupes de travail KAISEN, SMED.

• Suivie de chantier de construction pour des extensions de bâtiments



CLIENTS INTERNE ET EXTERNE

• Être force de proposition envers mes clients ou nos services internes afin de répondre au plus près à leurs attentes en termes de coût et qualité,

• Démarcher d’autres clients potentiels en proposant des offres adaptées au marché

• Répondre aux appels d’offres

• Proposer des actions ponctuelles de maintenance préventive au client afin de fiabiliser leur parc.





