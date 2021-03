Praticien Hospitalier au CHR Metz-Thionville

Spécialiste en gériatrie

Service de Médecine Interne



DIU Facultés de Médecine Paris V et Paris VI : oncologie et hématologie du sujet âgé (oncogériatrie)

DIU Facultés de Médecine Nancy & Strasbourg : mémoire normale et pathologies de la mémoire

Premier prix national 2000 de la SFGG (Société Française de Gériatrie et de Gérontologie)



Diplôme d’Université de médecine et de traumatologie du sport, Faculté de médecine de Nancy, 2000.