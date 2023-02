Jean-Philippe GAUTIER

Organisateur industriel, un métier de contacts et de terrain"



Organiser et optimiser la production d un atelier de 60 personnes, c est mon métier.Dans l'atelier de rechapage, je travaille avec les agents de fabrication, sur les machines et les flux pour améliorer l'ergonomie des postes, la productivité ou encore le stockage des matériaux.



Ce que j aime dans mon métier, c est le contact avec les gens sur le terrain. Que ce soit avec les agents quand nous travaillons directement sur les machines ou avec des équipes transverses pour l installation de nouveaux équipements, c est un métier très ouvert sur les autres. Et puis, nous sommes là pour faciliter le travail, l évacuation des marchandises, le fonctionnement des machines, c est motivant. C est une excellente école pour la structuration.



Ma formation ? J ai un DUT et un IUP de génie mécanique et un master en management de projet. Dès mon embauche chez Michelin, j ai intégré une promo de 20 personnes, toutes destinées à devenir organisateur industriel. Durant cinq mois, nous avons alterné théorie et pratique sur le terrain. L accompagnement est très important : une fois en poste, notre moniteur vient chaque mois nous donner des conseils. Nous avons également dans l usine un tuteur qui a de l expérience et qui peut nous aider dans nos décisions. Car très tôt, nous sommes amenés à prendre des responsabilités qui impactent directement la production.



Mon intégration ? Elle s est très bien passée. En formation, j étais avec des jeunes comme moi qui n étaient pas de Clermont et qui ne connaissaient personne. Nous avons découvert la ville ensemble, échangé les bons tuyaux. Je me plais beaucoup dans la région, moi qui faisais beaucoup de planche à voile, je suis aujourd hui un fan de ski et de rando. A l usine, c est pareil, il y a eu beaucoup de recrutements, l ambiance est jeune : dans notre secteur nous sommes 8 organisateurs, tous à peu près du même âge.





Mes compétences :

Aéronautique

Anglais

Automobile

autonome

Conception

Export

Ingenieur industriel

International

Management

Mécanique

Observateur

Pragmatique

Production

Rigueur

Technique