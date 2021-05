Jean-Philippe LAMPIN

J'ai pris ma retraite professionnelle en juin 2020, à l'occasion de mes 72 ans !



Auparavant, j'avais exercé au cours des deux années précédentes en tant que "Rédacteur indépendant", après avoir assuré, durant un an et demi, des interviews, puis rédigé les textes correspondants pour le groupe Allures Communications dans le cadre de ses deux publications "Bonjour Chartres", distribué deux fois par mois dans 50 à 70000 BAL de l'agglo chartraine, et "Allure Business", adressé tous les deux mois sous pli fermé à 6000 décideurs du département d'Eure-et-Loir.



J'ai exercé également, jusqu'au 31 janvier 2017, pour le compte de "l'Echo Républicain" le journal de l'Eure-et-Loir, en tant que correspondant local de presse sur les 6 communes situées le long de la vallée de l'Eure, entre Lèves et Jouy.



Mes compétences :

Prise de parole en public, conduite de réunion