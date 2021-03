Jean-Philippe LE MEUR

Expert en planification j'évolue dans le conseil, auprès des Directions des Projets ou des Programmes.

Ingénieur diplômé de l'IDLS-ESTIA, je suis force de proposition et utilise des méthodologies adaptées au management de la performance, des durées, des besoins et des coûts ; Crée ou modernise les systèmes dinformation SI et les outils pour la réussite de nos projets, tant en recherche et innovation quen bureau détude ou en production.

Exemples dintervention : système de télécommunication du Stade De France, production électrique tels que lénergie nucléaire (EPR Taishan en Chine) ou hydro-électrique (GIBE III en Ethiopie) pour GDFSuez et le système d'information dédié à la planification des études de PSA.





Mes compétences :

Conduite de projets

Management de projets

Planification

Communication de projets

PMI

Créatif

MS PROJECT

PRIMAVERA

Système d'Information

Rigoureux

Management de Projet

Energie

Formation