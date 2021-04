Jean-Philippe Luchez, 38 ans, 2 enfants.

Passionné d'informatique et de cinéma depuis toujours, j'ai été projectionniste pendant une quinzaine d'années et aujourd'hui je me reconvertis dans l'informatique. Je sais installer, dépanner, conseiller, mettre à jour etc. Je viens d'intégrer une formation de Technicien d'Assistance en Informatique et je suis actuellement à la recherche d'un stage de 5 semaines aux alentours de Cambrai - Valenciennes.



Mes compétences :

Intégrer des composants d'équipements informatique

Assister techniquement des collaborateurs

Coordonner l'activité d'une équipe

Démonter un équipement

Réaliser un câblage réseau de matériels informatiq

Former un public à l'utilisation d'un équipement