Jean Philippe PIEL

Ingénieur expert en metrologie optique spécialisé dans la caractérisation de couches minces utilisées dans les domaines des semiconducteurs, écrans plats et cellules photovoltaïques.



Compétences :



- Formation et training des utilisateurs et ingénieurs technico-commerciaux

- Gestion de projets de R&D

- Support client

- Intervention en environnement international dans les entreprises et lors de conférences.





