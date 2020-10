Jean-Philippe PINTIER

Solide expérience industrielle, dont plus de 10 années sur postes de Direction, en France et à linternational, au sein de PME et grands Groupes, à dominantes mécanique, électrique et plastique, aux typologies de production exigeantes de petites, moyennes et grandes séries.



Forte capacité dadaptation à de nouveaux environnements techniques, humains et multiculturels.



Maîtrise reconnue des outils de la qualité et de l'amélioration continue permettant dobtenir le meilleur en termes de satisfaction client et de performance financière au niveau du P&L.



Propension à développer et entretenir un climat managérial et social constructif, dans le respect de la santé et de la sécurité au travail, mais aussi des enjeux environnementaux



- Management :

Leadership - Plans opérationnel - Plans dactions - Tableaux de bord - Reporting - Top Obeya

GPEC - Plan de formation - Recrutement & formation encadrement et collaborateurs

Interculturel, Multiculturel Chine & Chinois Japon & Japonais Brésil & Brésilien

Animation comités CHSCT, HSE, IRP - Partenaires sociaux - Syndicats - Droit du travail

- Compétitivité :

P&L - Budget - Productivité - Frais & Rebuts - Structures MOI - Investissements - Inventaires.

Relations Clients Fournisseurs - ERP SAP - SOP - OTD - Logistique entrepôts et transporteurs.

Qualité totale - Auto qualité - Autonomation - Taux passage direct - PPAP - APQP

- Méthodologies :

Lean manufacturing - Six Sigma - MRPG ( 8D, QRQC, Kaizen, PDCA ) - TPM - SMED

Industrie 4.0 - Hoshin - MIFA & VSM - Kanban - Muda Muri Mura - 5S

Evaluation des risques HSE (Document unique) - Performance énergétique

ISO 9001 - ISOTS22163 (IRIS) - ISO 14001 - OHSAS 18001 - Investor In People ( IIP )



Mes compétences :

Assurance qualité

Management opérationnel

Lean

Mobilité internationale

Audit environnemental

Sécurité au travail

Gestion de la production

Finance d'entreprise