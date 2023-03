Reporter-photographe dans la PQR et ensuite en agence de presse, je mets maintenant ma longue expérience au service des communicants. Formé aux exigences de la presse écrite, j'ai comme soucis de produire des images pertinentes et efficaces, et aussi celui de livrer rapidement le fruit de mon travail que ce soit pour le print ou/et le numérique... Qualité du service, respect des délais...

N'hésitez pas à me contacter!