Jean-Pierre ALLAMAND

Nouvellement diplômé Manager Luxury & SPA au terme de 2 années de reconversion professionnelle, je cherche à rejoindre un établissement de qualité, à valeur touristique et historique. Transmettre et développer mes acquis managériaux au service d'une prise en charge holistique mêlant convivialité, chaleur humaine et conseils thérapeutiques me dynamise et me motive. Je souhaite partager dans ma mission, les valeurs de respect, de compréhension et d'apaisement avec mes équipes, mes clients.