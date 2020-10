Vous cherchez un Responsable du Développement Commercial B to B.



J'ai participé au développement de la société Tradi-Qual avec comme principale mission le développement commercial auprès de professionnels de la CHR.



Au cours de ces années, j'ai contribué efficacement à la croissance du chiffre d'affaires, en utilisant mon énergie, les outils marketing, mais surtout en développant des capacités dans la vente terrain et managériales qui ont su m'apporter autant de reconnaissance humaine que commerciale.



A ce titre, je possède une connaissance approfondie de la prospection en B to B, de la vente en cycle court et du suivi client.



Véritable homme d'actions et de chiffres, je possède une forte culture du résultat ainsi qu'un sens "aiguisé" de la culture d'entreprise.



Aujourd'hui, sur le marché de l'énergie, je participe au développement de la société Antargaz, en commercialisant Gaz Conditionné (butane propane), Gaz Naturel et Electricité auprès des professionnels.



Je reste à l'écoute de nouveaux challenges, où mes acquis et atouts, peuvent contribuer à la réussite d'une équipe et d'une entreprise orientée vers l'avenir.



Je serai ravi d'échanger pour apprécier l'adéquation possible de mon profil avec votre projet.



Jean-Pierre Blanc

06.14.35.83.53



Mes compétences :

Commerciales

Fonctionnelles, sectorielles

Managériales

Gestion de centres de profit