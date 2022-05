Valerie THERON

Investie pendant 17 ans dans la création et le développement d'un centre de profit sur la région bordelaise, j'ai évolué au poste de chef des ventes régional sur la région PACA chez FRAIKIN (1er loueur européen de véhicules industriels en location FULL SERVICES).

Ce poste de management transversal était un bel aboutissement qui m'a permis de comprendre, qu'au delà de l'expertise commerciale, j'ai développé naturellement un goût prononcé pour l'accompagnement et la montée en compétence des équipes.

La vente en B TO B de services et de produits techniques est mon domaine de prédilection que je développe encore aujourd'hui chez LOCAM.





Mes compétences :

Ecoute

Empathie

Dynamisme

Négociation commerciale

Management commercial