Elsa BOURDON

Responsable d'agence pour le réseau Fraikin france, entreprise de location de véhicules industriels et utilitaires dédiés aux entreprises,





Après avoir été formée et avoir évolué dans différentes agences du réseau telles que Lyon et Chambéry, j'ai intégré l'agence d'Annecy où j'ai occupé durant 5 ans le poste d'ingénieur commercial.



Je suis aujourd'hui en charge du centre de profit de Grenoble lequel je manage une équipe pluridisciplinaire composée de 15 personnes.



Mes compétences :

Commerciale

Gestion de centres de profit

Management