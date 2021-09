Clémentine DOLAIN

Diplômée d’une grande Ecole de Commerce, 16 ans d'expérience dont 6 dans des fonctions commerciales pour deux leaders de l’industrie du food et de la cosmétique.

Les années qui suivent dans le recrutement de cadres par approche directe : d’abord sur des fonctions commerciales et marketing, et depuis 2010 chez MRI dans le secteur financier et les fonctions financières.

Convaincue que la technicité ne peut être l’unique moteur pour faire avancer l’entreprise, j’associe mon savoir-faire à des méthodes éprouvées de chasse pour trouver les hommes qui, par leur talent, leur impulsion, leur vision, leur personnalité ou encore leur sens du jeu collectif, apporteront à l’entreprise le souffle de la croissance.



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Ressources humaines

Sourcing

Recrutement

Chasse de tête

Approche directe

Coaching

Affacturage

Services financiers