Didier GROS

Diplômé du DESS Commerce International à l'IECS de Strasbourg (devenu l'EM Strasbourg) en 2001, je travaille depuis en milieu industriel.



Expérience commerciale acquise en Allemagne (Peugeot Deutschland GmbH), Royaume-Uni (Charles Tyrwhitt et Habitat entre autres) et en France (Lacanche, Décomatic).



Depuis 2008, je me suis spécialisé dans le secteur de l'emballage et travaille pour une société familiale à dimension internationale. Au sein du groupe REYNDERS Label Printing, nous fabriquons des étiquettes auto-adhésives et des manchons rétractables (sleeves).

Nous pouvons vous proposer une large gamme de solutions de qualité pour votre étiquetage, que vous soyez dans l'industrie (agroalimentaire, cosmétique, pharmacie, chimie, phytosanitaire, détergent...) ou la grande distribution.



Mes compétences :

Commercial export

Packaging

Grands comptes