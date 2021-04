Jean Pierre CANELLE

Je suis un professionnel du développement d'affaires France et international auprès de différents secteurs d'activités.

J’exerce ces responsabilités depuis 20 ans, en particulier en B2B.



Je m'appuie sur les compétences transversales suivantes:

- La stratégie internationale : l'étude des marchés et les plans de développement,

- Le business development : prospection, gestion des réseaux et des grands comptes, négociation,

- Le management multiculturel : recrutement, animation, formation,

- L’international enfin : ma parfaite maîtrise de l’anglais , ma connaissance de l’allemand et mon goût et ma capacité à travailler dans un environnement international et multiculturel.





Mail : jp.canelle8@gmail.com

Mobile : 0608768244



Mes compétences :

Management multiculturel

Management des réseaux de distribution

Commerce international

International business development

Stratégie internationale

Gestion grands comptes