Expériences 6 rue de l'artisanat, ZA la madrguere, 66440 Torreilles

Proche de Perpignan Pyrénées Orientales Languedoc Roussillon



Dirigeants : Sandrine et Jean-Pierre Chabbal



Expériences, surnommée XP par ses clients et partenaires, est spécialisé dans

la régie générale, la sonorisation, les éclairages traditionnels et asservis, les structures scéniques, la déco, projection dimage et vidéos.



Location, vente et installation de matériel neuf et doccasion avec ou sans technicien :

Stock locatif important, livraison, assistance technique, régie générale, conseils, suivi, etc.



Pour tous vos évènements : spectacle, événementiel, congrès, séminaire, festival, concert, théâtre, foire, salons, mariage, animation, discothèque, discomobile, DJ.





Expériences : une équipe harmonieuse, sympathique et soudée de techniciens dynamiques, performants et qualifiés à votre service.





Expériences : La référence pour le son et la lumière