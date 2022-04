Clément TRABUT-CUSSAC

Responsable de l'agence CLAPES depuis Octobre 2010.



La société Clapes fait partie du groupe IPERION, qui est un des leaders en Languedoc Roussillon dans l’intégration et l’installation de solutions dans le domaine des Courants Faibles. Nous étudions, concevons, réalisons, et entretenons des installations qui nécessitent une parfaite maîtrise de l’environnement technique ainsi que des conditions et contraintes de maintenance et d’exploitation.



Afin de mieux répondre aux différentes spécificités techniques des Courants Faibles, chaque activité est repartie en pôles de compétences qui sont les suivants :



- Sureté & sécurité : Contrôle d’accès, vidéosurveillance, détection incendie, alarme intrusion, GTB/GTC, Sonorisation.



- Réseaux et systèmes : Autocommutateur, Réseaux informatique, réseaux téléphoniques, actifs réseaux, faisceaux radio & wifi, , téléphonie, VOIP et Systèmes de sécurité informatique.



- Habitat et promotion : Télévision Hertzienne et satellite, Interphonie et contrôle d’accès d’immeuble, Audiovisuel et automation, fermeture et automatisme.





L'offre étant de plus en plus complexe. L'ensemble du Groupe Ipérion s'appuie sur sa grande expérience et les plus grands constructeurs pour proposer une étude et une prescription technique permettant une réduction des coûts de mise en service, d’exploitation et une meilleure intégration avec des produits performants et de grande fiabilité.



Pour toutes vos études ou projets, vous pouvez donc nous consulter afin d'avoir un avis et des réponses techniques à vos questions.



Portable : 06 18 44 15 71

ctc@clapes.fr

www.clapes.fr /Array



Mes compétences :

courants faibles

Vidéoprotection

Télécommunications

Alarme intrusion et domotique

Management

Contrôle d'accès

Commerce B2B

Réseaux informatiques & sécurité

Veille technologique

Audiovisuel