Jean Pierre CRETUAL

Création de Forminnov, une entreprise de formations innovantes multiples : Expert en Ergomotricité durable et responsable, diplômé SIFAM depuis mars 1984, Formateur PRAP IBC et 2S par l'inrs, Prévention sur les risques liés à l'âge ou le handicap et à leur sécurité au domicile ou en extérieur, Préparation à la Retraite, Formation à la Relation téléphonée, Formation à la relation client. Je sillonne toute la France en camping car



Mes compétences :

Management d'une équipe de 15 à 20 agents

Gestion de la relation client

Ergomotricité durable et responsable

Création FORMINNOV Formateur libéral innovant

Séminaire départ à la retraite

Formateur PRAP IBC et 2S

Aide à la mobilité des personnes à mobilité réduite