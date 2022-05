Dans le cadre de mes enseignements et de mon expertise universitaire, j'établis des liens entre sciences du langage et sciences de linformation et de la communication. Je mintéresse notamment aux nouvelles formes de communication telles qu'elles sont dynamisées dans les réseaux et médias sociaux numériques. J'ai désormais une double qualification comme maître de conférences en sciences du langage et en sciences de l'information et de la communication, qui constitue la caution scientifique de mes compétences dans les deux champs disciplinaires.



Dans le cadre de la formation continue, je cherche notamment à développer des compétences en ingénierie de formation, pédagogique, puis en ingénierie multimédia en partant de l'hypothèse que ces interfaces numériques ne sont plus seulement des canaux au travers desquels transite le Savoir, mais se présentent davantage comme des objets mêmes de Connaissance. A partir de là, je développe des modules de formation et d'apprentissage autour des nouvelles technologies éducatives via les réseaux en général.



https://www.editions-harmattan.fr/livre-la_note_de_synthese_le_rapport_avec_solutions_operationnelles_guide_et_methode_jean_pierre_fewou_ngouloure-9782140258459-73196.html