Jean Pierre GIROZ

Ingénieur Chargé d'affaires, spécialisé dans l'électricité courants forts et courants faibles et Chargé de projets Tous Corps d'Etat dans le tertiaire.

Je recherche exclusivement un poste en maître d'ouvrage afin de mettre à profit mes acquis techniques Tous Corps d'Etats lors de suivis de projet et également mon expérience en maîtrise d'ouvrage dans les Hôpitaux.

Je souhaite un CDI en région lyonnaise.





Mes compétences :

Electricité

Gestion de projet

Sécurité incendie

Courant faible

CVC

Management

Courant fort

Second oeuvre

Automatisme