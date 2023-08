Jean-Pierre MOULET

Passionné dinformatique et de mathématique, je suis devenu comptable.



Fort d'une expérience varié (10 ans), je suis polyvalent dans tous les domaines de la comptabilité (comptabilité générale, comptabilité fournisseur et client, trésorerie, comptabilité d'inventaire, paie et bilan et compte de résultat) et dans la gestion administrative de projet ou d'entreprise.

De plus, je viens de terminer une spécialisation en Finance d'entreprise.



Mon sens de l'organisation, d'écoute et de rigueur sont mes qualités que j'ai développées dans mes expériences. De plus, je suis consciencieux et j'ai un esprit d'analyse.



Avis à mes contacts, et tous les membres de VIADEO et tous créateurs d'entreprise, j'ai de grands projets.

En parallèle de ma carrière de comptable, je souhaite créer des activités : soit en entreprises en tant que associés '(SARL), actionnaire (SOCIETE ANONYME) et commanditaire (SCS ou SC par actions) ou en tant qu'investisseur (jeanpierre.moulet@gmail.com).

Les activités qui mintéressent sont "piano bar", société événementiel, économie collaborative, économie circulaire et digital.

De plus, vous pouvez lire mes futures publications (tous sujets) sur le réseau social DOGFINANCE dédié à la finance et autres domaines (au sens large du terme).



Mes compétences :

Révision annuelle

Enregistrement comptable

Rapprochement des comptes bancaires

Paie

Logiciel de Gestion ERP

Pack office

Tableaux de bord de pilotage

Logiciel de gestion

Gestion comptable

Gestion administrative

Persévérant

Informatique

Comptable

Bureautique

Traiter les problèmes imprévus

Respect des délais

Analyse financière

Gestion des stocks