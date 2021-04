Jean POSSIN

Après une expérience chez Salustro-Reydel et CEFRECO, j'ai créé en 1998 le cabinet Prospective & Finance que j'ai quitté en avril 2011 pour fonder FIDUCIAIRE 21.



La production de comptes annuels et la certification légale des comptes constituent le cœur de mon activité..



Une partie importante de mon travail consiste aujourd'hui à dispenser des conseils financiers dans les secteurs des services et de l'innovation, mais aussi dans le secteur non marchand. Il s'agit également d'optimiser l'organisation administrative des entreprises afin de réduire les coûts de traitements de la production comptable et de gestion.



En terme de RSE, nous travaillons à identifier/calculer/suivre les indicateurs pertinents qui permettront à nos clients de communiquer (de manière opposable) sur leurs actions ou de définir des objectifs à atteindre.



Mes compétences :

Domaine de compétence Comptable

Fiscalité Professionnelle

Création D'entreprises

RSE

Gestion