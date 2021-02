Jean-Raymond ROQUES

Fils d'exploitant agricole je participe dès mon plus jeune âge aux divers travaux de l'exploitation familiale.

Après un bac scientifique en Sciences Agronomiques et Techniques, j’ai obtenu en 1987 un BTS Agricole, option Production Végétale.

Fin 1989 après avoir fais mon service militaires dans les parachutistes et occupé un poste de technicien expérimentateur en CDD au sein de la société SCHERRING j’ai pris un poste de technico commercial chez UNICOR en grandes cultures et cultures spécialisées (melon et arboriculture) à CAUSSADE (82).

Les aléas de la vie ont fait qu’en 1992 je suis rentré chez Mac DONALD’S pour y occuper la fonction d’Assistant Manager. Chargé de la planification et de la gestion du personnel, j’assure également la gestion des stocks et des commandes fournisseurs. Cette expérience va durer 5 ans, années durant lesquelles j’ai développé mes connaissances commerciales et de gestion d’un point de vente, connaissances validées par des formations internes au cours desquelles j’ai terminé major de promotion.

En 1996 j’ai répondu à une opportunité et j’ai pris la responsabilité d’un centre de collecte sur VERFEIL(31). Je gère et contrôle la récolte en Silo, assure le bon fonctionnement du centre dans le cadre d’un protocole « Agri-confiance ». En parallèle j’assure aussi la gestion d’un petit libre service agricole ou je suis en relation directe avec les clients.

En Aout 2001 j’intègre AGRIBIO UNION, union de coopérative qui assure la collecte de céréales et légumes secs bio pour y développer et améliorer la logistique approvisionnement pour l’ensemble des dépôts sur l’Aquitaine, Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon. En parallèle j’ai acquis des compétences en informatique qui me permettent d’assurer la responsabilité de la maintenance informatique, du paramétrage réseau, les sauvegardes mensuelles, les installations logicielles.

En 2011 j'ai quitté AGRIBIO UNION et j'ai intégré l'équipe de la jardinerie SOLIGNAC à BESSIERES (31) ou j'assure la responsabilité du secteur jardin espaces vert de l achat a la vente.

Aujourd’hui afin de redonner un élan a ma carrière je suis en formation concepteur developpeur web chez Ap formation à Toulouse.



Mes compétences :

Rapidité

Développement web