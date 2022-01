Jean-Remi BUR

Expérience généraliste Ressources Humaines avec expertise dans le domaine des Rémunérations & Avantages sociaux internationales, mobilité internationale/expatriation

Mise en place de la fonction C&B et proposition de stratégie prévoyance, santé et retraite dans des groupes industriels et de services internationaux

Négociation et supervision des régimes mis en place en lien avec les partenaires sociaux

DRH de siège social : relations sociales, recrutement, formation professionnelle

Supervision évaluations actuarielles.

Participation active dans les projets de fusion- acquisition



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Formation

Assurances collectives

Mobilité internationale