Jean ROBERT

Après des expériences variées dans le domaine des méthodes d'usinage et du travail des métaux, je propose mes services en fabrication mécanique auprès de PME ou grands groupes.



J'interviens soit en appui sur des projets en cours, avec des missions telles que réduction des coûts, fiabilisation de production ..., soit de façon autonome sur des projets nouveaux, depuis la conception des outillages, réalisation des dossiers méthodes, programmation CN, jusqu'à l'installation de la production sur machines.



Comme valeur ajoutée, je propose une analyse globale des dossiers, pour permettre de focaliser l'attention sur les points les plus importants : prise en compte précise des demandes du bureau d'études, étude des contraintes de production et de l'environnement machine, suivi des propositions d'amélioration auprès des techniciens d'atelier ... .



Un problème ponctuel de calcul ou de programmation, ou un projet plus global nécessitant plusieurs semaines d'intervention, je reste à votre disposition.



Mes compétences :

Bureau d'études

CFAO

Commande numérique

Etudes techniques

Fabrication mécanique

Machine outil

Mécanique

Methodes

PREPARATEUR

Programmation

Programmation CN

programmeur

Technicien methodes

Usinage