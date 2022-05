Olivier LAGUITTON

Nous fournissons de l'électricité et du gaz aux industriels tout en accompagnant nos clients sur des sujets d'effacement, d'audits énergétiques, de certification ISO 50001, de CEE, de formation, ...



Comment en être arrivé là ? De nationalité française et anglaise, un diplôme d'ingénieur (énergie et matériaux) et une thèse de doctorat (PhD) sur la consommation d'énergie en poche, j'ai travaillé 10 ans comme responsable CO2 à travailler pour différents constructeurs de véhicules (légers et lourds, hybrides et thermiques, locomotives, ...) dont 6 ans en Angleterre. J'ai pu faire le tour détaillé des problématiques. J'ai réalisé des programmes de recherche, d'optimisation énergétique de véhicules hybrides, de calibration de moteurs de poids-lourd et de locomotive, des études sur les carburants, ...



J'ai voulu prendre de la hauteur par rapport aux émissions liées à la combustion d'énergie fossile, pensant qu'il y avait beaucoup à optimiser sur l'utilisation de cette énergie d'une manière générale ! J'ai créé un cabinet de conseil R-CO2 dont la solution phare est CO2 Killer, un outil de calcul d'émissions CO2 en ligne utilisé par un des plus grands groupes internationaux de transport et logistique comme par certaines des plus petites entreprises de transport dans le monde !



Aujourd'hui, j'ai élargi mes interventions au delà du conseil environnemental et suis complètement tourné vers l'optimisation globale de la consommation d'énergies des entreprises industrielles.



Mes compétences :

CHARTE CO2

Bilan carbone

Gestion de projet

Informatique

Management

CEE standards et spécifiques

Énergie