Jean-Roch SABATIER

De formation Technologique et Commerciale puis Marketing et Communication, Je travaille depuis 19 ans dans l'Import-Export au sein de l'industrie des véhicules 2 et 4 Roues en réseau B2B.



Je me suis notamment impliqué à un poste de Direction dans une PME avignonnaise qui est passé de 7,5 à 33 Millions d'Euros en 9 ans dont 33% du CA à l'exportation.



Mon profil en anglais sur Linkedin:

http://fr.linkedin.com/in/jeanrochsabatier



Mes compétences :

Commerce international

Direction générale

Commercial

Publicité

Communication

Directeur commercial

Export

Marketing

Import export

Développement commercial

Management opérationnel

Animation de réseaux

Force de vente