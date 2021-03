Jean Roger DESMURS

Ingénieur chimiste de formation, j'ai fait l'essentiel de ma carrière en recherche et développeemnt dans un groupe chimique international. Ayant l'opportunité de développer au stade industriel plusieurs procédé, cela m'a permis de bien intégrer les contraintes industrielles, économiques, environmentales, toxicologiques dans les processus de développement.

Aujourd'hui, l'objectif de CDP-Innovation esd'apporter ces compétence à d'autres insduatrie à travers des actions de conseil, de recherche ou de formation.



CDP-Innovation

Consultant

Etude sur la defis de la chimie fine des pays industrialisés

Participation projet européen sur détection contrefacon

Consel Scientifique



2004-2005: Rhodia

R&D Adviser

Etude de la concurrence



1999-2004: Rhodia

Directeur Recherche & Innovation des entreprises Parfumerie & Spécialités et Ingrédients Pharmaceutiques

Responsable équipes de recherche France, Brésil, USA

Lancement recherche pour nouveau procédé Vanilline par biotransformation

Lancement recherche Valorisation phosphate de calcium pour ostéoporose



1996-1999 Rhone-Poulenc et Rhodia

Responsable Pole Chimie Organique Fine au centre de Recherches dDes Carrières

Supervisation de nombreux prokets de recherche

Interface Recherche Business



1993-1996 Rhone-Poulenc

Responsable du Service Synthèse Intermédiaires Oragniques

15 Ingénieurs ou Phd

30 Techniciens

Management de projets en collaboration avec entreprises japonaises, américaines, canadiennes



1990-1993 Rhone-Poulenc

Responsable du Service Synthèse Analytique

25 Ingénieurs

120 techniciens

Développemnet de méthodes analytiques

Négociation achat matériel

Paticipation à des projets européens

Dévelopement et implcation des équipes analytiques dans les projets



1987-1990 Rhone-Poulenc

Animateur Scientifique du Laboratoire Chimie des aromatiques

5 Ingénieurs

10 Techniciens

Fonctionnalisation aromatique (Chloration, bromation, Friedel& Crafts,...)

Développement de nombreux procédé



1983-1987 Rhone-Poulenc

Animateur Scientifique du Laboratoire Analyse Organique

5 Ingénieurs

10 Techniciens

Interface Chimie-Analyse

Mise au point de méthodes CLHP, CPG

Relations avec usines



1982-1983 Rhone-Poulenc

Chercheur

Université de Louvain La Neuve (laboratoire du professeur H. G. Viehe)

Recherche sur les radicaus caoto-datifs



1974-1982 Rhone-Poulenc

Chercheur

2 à 4 techniciens

Rechercjhe procédé pharmaceutiques (Vitamine A)



Développement de 4 procédés au stade industriel



Auteur d'un centaine de brevets et de 90 publications

Editeur de 3 livres



Mes compétences :

Developpement procede

Amelioation procede

Développement durable