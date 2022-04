Laurence JARRET

Le contexte de la nouvelle réglementation européene REACH votée en 2ème lecture au Parlement Européen le 13 Décembre 2006 et adoptée par le Conseil le 18 décembre 2006 implique un travail préparatoire concernant l'évaluation des substances chimiques et maintenant à l'approche de l'échéance de mai 2013 un travail beaucoup plus complexe au niveau des dossiers d'enregistrements pour les substances entre 100 et 1000 tonnes /an.

Chaque entreprise fabricante ou importatrice de substances chimiques doit analyser depuis l'entrée en vigueur de REACH le 1er juin 2007, les impacts de cette réglementation en amont sur les fournisseurs de matières premières (disparition ou substitutions de matières premières) et en aval sur l'usage.

Formation personnalisée pour vos équipes, gestion du portefeuille produits, suivi des FDS, traçabilité des informations pour la constitution de dossiers produits sont des actions à entreprendre conjointement dans l'entreprise avec les différents services : achats, R&D, HSE . Nous vous proposons de vous aider à coordonner ses actions auprès de votre entreprise.

