Marina JARRET

Apres 10 années à apprendre et consolider les fondamentaux du contrôle de gestion dans l' exigeante industrie automobile, j'ai décidé d'intégrer une PME afin de pouvoir partager les best pratices acquises par mon passé et pouvoir m'ouvrir sur une direction financière complète et complexe.



J'ai eut la chance de pouvoir défendre les hommes et les femmes de cette PME Newtec Case Palletizing dans le processus de rachat par Cermex (filiale du groupe TETRA LAVAL INTERNATIONNAL). Nous avons avec succès intégré ce groupe international et hautement professionnel tant sur le plan technique, financier.





Mes compétences :

Fiscalité

Gestion

Comptabilité

Contrôle de gestion

Budgétisation

IFRS GAAPs

International Financial Reporting

budgets

Forecasting

Consolidations

Audit