Chef d'entreprise à Paris. 15 ans d'expérience dans la communication non verbale. Coach et rédacteur freelance depuis plusieurs années, en parallèle de mes activités. Je publie régulièrement des articles sur le site : https://www.freelanceinfos.fr sur le community management, la communication au sens large.

J'aide désormais les jeunes entrepreneurs à démarrer leur activité. Je les accompagne pour établir les meilleures stratégies de com.