Martin DOMINIQUE

Bonjour,



Actuellement Chargée de Recrutement je sollicite un entretien au sein de votre Entreprise.



En effet,dotée d'une expérience de plus de dix ans dans la fonction commerciale et de plus de cinq ans en tant que Chargée de Recrutement,



je pense qu 'une collaboratrice,dynamique, réactive,à l'écoute et motivée peut vous convaincre.



Dans l 'attente de vous rencontrer,



Salutations distinguées



Dominique martin



Mes compétences :

Commerciale

Communication

dynamique

Ecoute

Négociation

Négociation commerciale

Réactive

Ressources humaines

Rigoureuse

Vente

Sourcing

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows