Jean SAGNE 00221 77 531 78 86

Bonjour à tous,

Je suis sénégalais, ambitieux, tenace tendant vers une parfaite maîtrise du domaine de la communication en général.

J'ai le sens des responsabilités et aime travailler dans une bonne coordination des tâches avec mes collaborateurs.

Je suis dans le secteur de la communication depuis 2000 où j'ai débuté comme chargé de portefeuille client jusqu'au poste de responsable commercial.

En plus du marketing, je suis infographiste en pré-presse, presse et webdesign.

Mon expérience me permet de mener des projets de bout en bout. En effet cela va de la conception de la campagne, à l'évaluation finale, en passant par l'élaboration de synopsis, la recherche documentaire, la conception des visuels, le choix des supports, la gestion de budgets, le choix de fournisseurs...

En résumé, mes activités tournent autour de la communication et de l'optimisation des ressources.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Graphisme

Imprimerie

Arts graphiques