Khalil GUEYE

C'est avec un cursus ,une formation et une première expérience situés au carrefour du commercial,du marketing, du journalisme et de la communication que j'ai été séduit par l'idée de réaliser cet ambitieux projet d'entreprise. Fort de cette conviction le Groupe RECORD INTERNATIONAL(Réseau des Communications, Organisation et Développement)a été mis sur orbite.



Ayant débuté mon parcours professionnel comme commercial dans l'Assurance, l'édition et la Radio,et ceci pendant prés de deux décennies, je suis parvenu à consolider un bon relationnel au delà des frontières du Sénégal.

Avec une vision très personnelle de la vie aujourd'hui, j'ai choisi pour le Groupe d'incorporer toutes les technologies de la communication et de l'information qui sont à mes yeux une évidence pour atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Audiovisuel

Communication

Conseil

Conseil en communication

Coordination

Coordination d'événements

Création

Édition

Éditorial

Identité Visuelle

Multimedia

Tourisme

Tourisme D'affaire

Rédaction