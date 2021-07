Depuis la fermeture des bourses régionales (1991) les Français ont perdu le contact avec les entreprises locales et

Les banques ont repris les comptes bourse de tous ces épargnants qui investissaient à travers les bourses locales dans ces entreprises et leur ont placé des fonds qui n'ont aucun rapport avec l'économie locale.

Il y avait 10 millions d'actionnaires en 1990 ils ne sont plus que 3 millions.



Les élections régionales ont été une occasion exceptionnelle UNIQUE ! de mettre en place un nouveau concept mobilisateur de l'épargne vers les entreprises de proximité.Mais ils ne l'ont pas fait et il semble qu'ils ne le feront jamais

Mais il faut former les nouveaux élus sur le rôle économique, dont il ne se doute même pas du rôle qu'ils pourront jouer :Ils n'ont jamais entendu parler de ce rôle économique des bourses régionales

Le CiiB et Love money ont chacun l’agrément formateur et peuvent apporter ce rôle pédagogique, (avec peut-être votre concours personnel si vous le souhaitez)



Le CiiB lance après le site historique http://www.ciib.fr

ce nouveau site www.bourse-de-voisinage.com pour y présenter un nouveau concept de "Bourse locales individuelle par entreprise" adapté à notre époque accessibles à tous ! et respectant l’esprit des règles de l’AMF et EURONEXT . Ces mini bourses peuvent être regroupées et accessibles par régions

Le nouveau site à pour objectif de mobiliser tous les amis de CiiB, tous les correspondants anciens ou nouveaux pour créer ou aider à créer un réseau partout à travers la FRANCE.

VENEZ VOIR CE CONCEPT SUR CE NOUVEAU SITE www.bourse-de-voisinage.com

N'hésitez pas, contactez nous. Impliquez vous, vous êtes forcément concernés et beaucoup d’entre vous compétents Apportez vos suggestions, vos talents, nous les regrouperont et trouverons des bases ou chacun trouvera des satisfactions.

le CV de CiiB

jean SALWA et Didier SALWA sont les dirigeants fondateurs



Le CiiB Aide les TPE les PME et ETI à faire des augmentation de capital avec leur propre épargne locale pour accélérer et continuer leur développement

Par exemple, le ciib a aidé sur Montpellier 7 entreprises AGRIPRO HYTHEC SUDAGRI DATA SUD SYSTEME VIGNAL ROUSTAN PAROS BBC STERELISATION

CiiB a ainsi introduit en tout 54 TPE et PME sur les 7 bourses régionales Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris



Le CiiB est devenu l'expert national incontournable pour la réactivation de l'ancien concept des bourses régionales : l'épargne locale des particuliers pour le entreprises locales.

Au moins 10% des Français habitant les villes de province ont la capacité financière et accepteraient d'investir dans les TP PME ETI locales sondage OPINION WAY



Techniques et expertises de l'époque qui avaient été mises en places et développées durant l’existence des bourses régionales :



Cotation en bourse : Marchés fermés : par : spécialistes, cotations par boîte, cotation par oppositions, cotation criée, cotation informatique, de gré à gré.



Back office tenue des registres nominatifs actionnaires des entreprises tenu ODM EUROCLEAR



Communication financière (achat d'espaces dans les médias) et ingénierie financier destinées aux montages financiers pour les TPE PME.



Dates historiques du C.i.i.B



1982 (septembre) : Le CiB organise un dîner débat ayant pour thème "La bourse doit s'ouvrir aux PME". 300 personnalités de la communauté économique et financière (Compagnie des Agents de Change, C.O.B, Ministère des Finances, Ministère de l'Industrie, CGPME, CNPF, SNPMI) du monde politique et de nombreux chefs d'entreprise sont présents.

De cette initiative, s'en est suivi la création du Second Marché (1983),